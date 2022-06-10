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Hazine Bakanlığı'ndan ekonomideki yeni kararlara ilişkin açıklama: 'Mali disiplinden taviz verilmeyecektir'

10.06.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı önlemler paketinin ardından yeni bir açıklama ile serbest piyasa kurallarına vurgu yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir" denildi.

Hazine Bakanlığı'ndan ekonomideki yeni kararlara ilişkin açıklama: 'Mali disiplinden taviz verilmeyecektir'

Ekonomiye ilişkin alınan kararlara yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bununla birlikte makroekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir.

Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir. Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır.

Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır. Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir. Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir. Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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