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Hazine Euro cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 08:22
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Hazine Euro cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bakanlığın sitesinden teklif miktarı duyuruldu.

Hazine Euro cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik avro cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 24 Mayıs 2024 valörlü, 22 Mayıs 2026 itfa tarihli Euro cinsi Devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına, toplam 294 milyon 730 bin Euro'luk tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 172 milyon 620 bin Euro cinsi devlet tahvili ve 122 milyon 110 bin Euro tutarında Euro cinsi kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

(AA)

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