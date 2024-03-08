FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

08.03.2024 11:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihale 11 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Mart Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede, 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

12 Mart Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 6 yıl (2275 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 10 yıl (3493) gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazan öncesi zam şampiyonları belli oldu! TZOB Başkanı açıkladıRamazan öncesi zam şampiyonları belli oldu! TZOB Başkanı açıkladı
Düzenleme sinyali verilmişti: Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!Düzenleme sinyali verilmişti: Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!
TPAO'dan 4 ilde petrol hamlesi! Süre 2 yıl uzatıldıTPAO'dan 4 ilde petrol hamlesi! Süre 2 yıl uzatıldı
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale Tahvil
En Çok Okunan Haberler
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezası belli oldu

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezası belli oldu

Fenerbahçe'nin zaferi sonrası TFF'nin o paylaşımına ateş püskürdüler! 'Utanmasanız onu da yapacaksınız'

Fenerbahçe'nin zaferi sonrası TFF'nin o paylaşımına ateş püskürdüler! 'Utanmasanız onu da yapacaksınız'

Refah payı da listede! Emeklilere destek paketi Meclis'e geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık

Refah payı da listede! Emeklilere destek paketi Meclis'e geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık

Altın fiyatları zirve yaptı! Kapalıçarşı tıklım tıklım esnaflar ‘30 yıldır böyle kalabalık görmedim’ dedi

Altın fiyatları zirve yaptı! Kapalıçarşı tıklım tıklım esnaflar ‘30 yıldır böyle kalabalık görmedim’ dedi

Şubat ayında en yüksek getiriyi o yatırım aracı sağladı!

Şubat ayında en yüksek getiriyi o yatırım aracı sağladı!

Et ve tavuğa 3 günde 2 zam! Vatandaşın cebini yakacak haber: Fiyatını duyunca "Keşke 1 hafta önce alsaydım" diyeceksiniz

Et ve tavuğa 3 günde 2 zam! Vatandaşın cebini yakacak haber: Fiyatını duyunca "Keşke 1 hafta önce alsaydım" diyeceksiniz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.