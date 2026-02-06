Hazine haftaya üç ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 9 Şubat Pazartesi günü, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Bakanlık, 10 Şubat Salı günü ise 11 ay (329 gün) vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracına imza atacak.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır