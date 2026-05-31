FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: 'Mavi mirasımızı koruyoruz'

Bakan Kurum, ‘Denizlerin ormanları’ olarak bilinen deniz çayırlarını korumak ve ekosistemin dengesini sağlamak için hayata geçirilen Mapa-Şamandıra Projesine dair görüntüleri "Mavi mirasımızı koruyoruz. Mapa Şamandıra Sistemi sayesinde deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek, hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak" mesajıyla paylaştı.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: 'Mavi mirasımızı koruyoruz'
Hande Dağ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dünyadaki oksijenin yüzde 70’ini üreten, denizlerdeki en önemli oksijen kaynağı olan ve ‘Denizlerin ormanları’ olarak bilinen deniz çayırlarını korumak için 2024 yılında Mapa-Şamandıra Projesi için alt yapı çalışmalarını başlattı.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 1

Proje, pilot bölge olarak 90 bin 20 kilometrelik alanda Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek-Dalaman Koylarında uygulanacak.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 2

Bugüne kadar bu alandaki 17 koya, 926 deniz mapası ve 906 tonoz yerleştirildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 3

Mevcut haliyle 856 tekneye hizmet verecek kapsamlı bir deniz koruma ağı oluşturuldu.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 4

BAKAN KURUM: KOYLARIN DAHA ADİL VE DENGELİ KULLANIMI SAĞLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelen Mapa-Şamandıra Projesi’ne ilişkin görüntülü paylaşım yaptı: Mavi mirasımızı koruyoruz. Mapa Şamandıra Sistemi sayesinde; deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek, hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 5

KONTROLSÜZ TEKNE BAĞLAMA ALIŞKANLIKLARI SONA ERECEK

Proje ile koylarda rastgele demir atılmasının önüne geçilerek, deniz tabanında oluşan fiziksel tahribat engellenecek.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 6

Deniz çayırları ve hassas denizel habitatlar etkin biçimde korunarak ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 7

Deniz suyu kalitesinin bozulmasına yol açabilecek tüm faaliyetler, önleyici yaklaşımla kontrol altına alınacak.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 8

Su altına bırakılan tonozlar ve koylara kurulan bu sistem sayesinde kıyılara zarar veren kontrolsüz tekne bağlama alışkanlıkları sona erecek.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 9

Koylardaki yoğun deniz trafiği düzenlenecek ve deniz turizmi daha sürdürülebilir bir hale gelecek.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 10

MOBİL DERİA UYGULAMASI DA HAYATA GEÇİRİLİYOR

Mapa-Şamandıra Projesi kapsamında https://deria.gov.tr adresli DERİA web mobil uygulamasının da alt yapısı tamamlanma aşamasına geldi.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 11

Test süreci devam eden uygulama sayesinde tekne sahipleri ve kullanıcılar, Göcek bölgesindeki tüm koyları harita tabanlı arayüz üzerinden görüntüleyebilecek.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 12

Uygun bağlama noktalarını incelemenin yanı sıra çevrimiçi olarak rezervasyon yapabilecek.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 13

Ayrıca kullanıcılar uygulama üzerinden oluşturulan QR kodu okutarak bağlama işlemini kendi başlarına da hızlı ve kontrollü biçimde tamamlayabilecek. Uygulama için şamandıralara QR işaretleme işlemleri devam ediyor.

Bakan Kurum Mapa-Şamandıra Projesi görüntülerini paylaştı: Mavi mirasımızı koruyoruz 14

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araçlar kuyruk oldu 'Uzaksanız da uğrayın, bu kadar beklemiyordum'Araçlar kuyruk oldu 'Uzaksanız da uğrayın, bu kadar beklemiyordum'
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (31 Mayıs 2026)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (31 Mayıs 2026)

Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.