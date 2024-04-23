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Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 31,7 milyar lira borçlandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.04.2024 11:58
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 31 milyar 664,6 milyon lira borçlanmaya gitti. Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı.

Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 31,7 milyar lira borçlandı

Hazine, iki devlet tahvili ihalesinde yaklaşık 31,7 milyar lira borçlandı. İlk ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 22,9 oldu.

Nominal teklifin 13 milyar 933 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 148 milyon lira, net satış 4 milyar 584,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 5 milyar 681 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 27,14, reel bileşik faiz yüzde 28,98 oldu.

(AA)

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