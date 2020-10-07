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Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar cinsinden 5 yıl vadeli 2,5 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirdi. Tahvil ihracına 300'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katı talep gösterdi.

Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JP Morgan'a dün yetki verildiği belirtildi.

İhracın aynı gün sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İhraç miktarı toplam 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Ekim tarihinde hesaplarımıza girecektir. Tahvilin kupon oranı yüzde 6,375, yatırımcıya getirisi yüzde 6,4 olmuştur. Tahvile toplamda 300'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı kadar talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 38'i İngiltere, yüzde 21'i ABD, yüzde 18'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10'u Türkiye, yüzde 10'u Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır."

Söz konusu ihraçla bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6,5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı. Hazine 13 Şubat'ta da 4 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmişti.

KAYNAK:AA

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