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Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 11,1 milyar lira borçlandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.07.2024 15:56
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Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 11,1 milyar lira borçlandı. Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 127 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 11,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 11 milyar 82,4 milyon lira borçlanmaya gitti. İhalede, 9 yıl (3360 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 26,45, bileşik faiz yüzde 28,19 oldu.

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Nominal teklifin 20 milyar 314 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 794 milyon lira, net satış 5 milyar 82,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine, ihaleyle 11 milyar 82,4 milyon lira borçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tahvil hazine
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