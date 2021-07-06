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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'den 'Büyüme' açıklaması

06.07.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Bakın ikinci çeyrek bitiyor, öncü göstergeler muhteşem. Bazın da etkisiyle yüzde 20'lerin üzerinde bir büyüme gerçekleşecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'den 'Büyüme' açıklaması

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) 1. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında konuşan Nebati, küresel salgın nedeniyle uluslararası yatırımlarda, ekonomide ve ticarette yaşanan sıkıntılardan bahsederek, Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ederek 675 milyar liralık Kovid-19 desteği sunduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle bütçeden sunulan doğrudan desteğin 151 milyar lira olduğunu, yıl sonunda 195 milyar liraya ulaşacağını dile getiren Nebati, bu rakamın milli gelirin yüzde 3,5'ine denk geldiğini anlattı.

Nebati, tüm olumsuz senaryolara ve söylemlere rağmen Türkiye'nin küresel salgın karşısında çok hızlı aksiyon alarak önemli kararlar açıkladığını, ticaretin durmaması için elinden gelen gayreti ortaya koyduğunu kaydederek, bu sayede geçen yıl Çin'den sonra en büyük büyümeyi sağladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü anımsatan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakın ikinci çeyrek bitiyor, öncü göstergeler muhteşem. Bazın da etkisiyle yüzde 20'lerin üzerinde bir büyüme gerçekleşecek. Lütfen dikkat edin. Hemen hemen 15 günde, 3 haftada bir uluslararası kuruluşlar güncelleme yapıyor Türkiye'nin büyüme tahmini ile ilgili. Bu yıl yüzde 3'lerden başlattılar büyümeyi. Şu anda rakamları bir bir artırıyorlar. Yüzde 5'in üzerinde. Çok yakın bir zamanda yüzde 6'yı, yüzde 7'yi göreceksiniz. Niye? Türkiye diğer ülkelerden farklı bir davranış sergiliyor. İnanılmaz ticari bir heyecan var."

"PİYASADA CANLANMA VAR"

Bakan Yardımcısı Nebati, Türkiye'de küresel salgına rağmen açılan şirket sayısının arttığını, karşılıksız çıkan çek oranının minimumda kaldığını belirterek, istihdam rakamlarında, sanayi üretim ve PMI endeksinde, ekonomiye güven endeksinde yaşanan artışlardan bahsetti.

Türkiye'nin üreticisi olmamasına rağmen günde 1 milyon doz aşı yaptığını dile getiren Nebati, herkese aşı olması tavsiyesinde bulundu.

Nebati, ihracatın ilk 6 ayda 105 milyar dolar, 12 aylık olarak da 199 milyar dolara ulaştığını kaydederek, "Yıl sonunu 200 milyar doların üstünde bir rakamla kapatacağız. Türkiye üretiyor. Sanayi endeksleri onun için yüksek. Türkiye tüketiyor. Çünkü perakende sektörü başta olmak üzere bütün piyasada tahminlerimizin ötesinde bir canlanma var ve bütün bunlar turizm sektörüyle de inşallah cari açığın kapatılmasına da çok önemli bir katkı sağlayacak." diye konuştu.

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Gayrimenkul sektörünün ekonomiye katkısından bahseden Nebati, geçen yıl başlatılan düşük oranlı konut kredisi kampanyasının getirilerini anlattı.

"VATANDAŞLIK İÇİN BAŞVURAN YATIRIMCI SAYISI 15 BİNİ AŞTI"

Nureddin Nebati, yabancılara konut satışlarında desteklerin artırılması gerektiğini belirterek, "Şu an itibarıyla yabancıların gayrimenkul için ödediği rakam ortalama 151 bin dolar. Bunun yükselmesindeki etkenlerden birisi vatandaşlık hakkı." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye vatandaşlık hakkı için başvuran yatırımcı sayısının 1 Temmuz itibarıyla 15 bin 176'ya ulaştığını dile getiren Nebati, şu açıklamalarda bulundu;

"Gayrimenkul ve konut ağırlıklı olmak üzere fonlardan veya bankaya bir miktar para yatırarak elde edilmiş olan bu başvurulardan 4,5 milyar dolar gelir elde edildi. 2 yıl gibi bir sürede ve bu katlanarak gidecek. Bir tarafta sizler konutun satışında gerekli adımlarınızı atarken öbür taraftan bizler de aldığımız tedbirlerle inşaat sektörüyle de daha önemli bir birliktelik sağlamış olacağız."

Nebati, ülkenin lehine hangi adım atılırsa atılsın yardımcı olacaklarını, her türlü engeli kaldırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Gayrimenkulde yeşil ve çevreci yatırımlara önem verilmesi çağrısında bulunan Nebati, bu yönde atılan adımların Türkiye'yi öncü konuma getireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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