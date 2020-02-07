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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kamu bankaları faizleri yüzde 8-10 bandına çekecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.02.2020 12:11 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kamu bankaları faizleri yüzde 8-10 bandına çekecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık." dedi.

Bakan Albayrak, "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık." diye konuştu.

"Uluslararası Sermaye Piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık." diyen Albayrak, "Bu ihraç, Uluslararası Sermaye Piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor." ifadesini kullandı.

Albayrak, "Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır." dedi.

KAYNAK:AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, faiz,

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