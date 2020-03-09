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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Daha güçlü adımlarla ilerliyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2020 17:53 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada "Ekonomimizin doğrudan hedef alındığı, spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her rakam, her makroekonomik gösterge, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Daha güçlü adımlarla ilerliyoruz

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