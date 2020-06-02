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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 4 yeni finansman kredi paketi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2020 11:18 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı normalleşme sürecinde hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiklerini belirterek, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 4 yeni finansman kredi paketi açıklaması

Albayrak, Twitter hesabından, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın ortak açıklamasıyla duyurulan yeni finansman paketlerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu katılım finans kuruluşları 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyorKamu katılım finans kuruluşları 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor
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