Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Birlikte Başaracağız' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, bir fırıncı esnafının görüntülerini paylaştı. Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ecevit Bey’in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. #BirlikteBaşaracağız"

Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.



Ecevit Bey’in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/r3YsOdxfB2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 20, 2020



