FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Birlikte Başaracağız' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Birlikte Başaracağız' paylaşımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2020 22:47 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Birlikte Başaracağız' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, bir fırıncı esnafının görüntülerini paylaştı. Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ecevit Bey’in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. #BirlikteBaşaracağız"


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
'Covid-19 krizi Büyük Bunalım'dan da ağır''Covid-19 krizi Büyük Bunalım'dan da ağır'
İsminizi beğenmiyor musunuz?İsminizi beğenmiyor musunuz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, berat albayrak,

En Çok Okunan Haberler

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan İBB'yi suçlamıştı, İBB 10 maddeyle yanıt verdi

Erdoğan İBB'yi suçlamıştı, İBB 10 maddeyle yanıt verdi

Yapı Kredi konut kredisi faizini indirdi

Yapı Kredi konut kredisi faizini indirdi

Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi

Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi

Bankalar koronavirüs destek paketlerini açıkladı! 6 ay ödemesiz kredi...

Bankalar koronavirüs destek paketlerini açıkladı! 6 ay ödemesiz kredi...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

10 bin TL’lik temel ihtiyaç kredisi ödemeleri başladı

10 bin TL’lik temel ihtiyaç kredisi ödemeleri başladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Esnafa yapabileceğin en büyük iyilik istifa olur bakanım Kusura bakmayın ama bu iş sizi çok aştı Başkanın en büyük hatası oldun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu: Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Bakan Selçuk duyurdu: Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kömür özlü kolonya üretecek

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kömür özlü kolonya üretecek

IMF/Georgieva: Covid-19 krizi Büyük Bunalım'dan da ağır

'Covid-19 krizi Büyük Bunalım'dan da ağır'

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Son 21 yılın en düşük seviyesi

Son 21 yılın en düşük seviyesi

Doğan Holding, DMC'nin yüzde 60'ını sattı

Doğan Holding, DMC'nin yüzde 60'ını sattı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.