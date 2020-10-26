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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan destek paketi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan destek paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde" dedi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İşçiye verin iş verene değil işçi aclıkta ölüyor siz zenginleri zengin ediyorsunuz şakacı bakan
Alışmışsınız dolar yükseldiği zaman heme şok şom şok müjdemiz var deyi içi boş bi balon müjdesi artık kimse sizin müjdemiz inanmıyor işçi perişan asgari ücret 4000 yapın da size inanalım güvenelim
Arkadasim, konustukca batiyoruz, hele bir sus bayrama kadar, hatta hic konusma sen!
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