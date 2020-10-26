Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan destek paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde" dedi.

Mikro İşletmeler Destek Paketi✅

Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha!



KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız.

Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde. https://t.co/8cJPLR3Zi2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 26, 2020



