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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.08.2020 21:25 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında soruları yanıtlıyor. Bakan Albayrak, dolar ve euro üzerinden yapılan eleştiriler için "Kur iki sene önce de bu seviyelerdeydi" dedi. Albayrak, "Kur iner, çıkar. Esas olan, finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye'nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü şekilde yönetmesi... Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmadığı. Şimdi Türk Lirası daha rekabetçi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında soruları yanıtlıyor.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Öncelikle onu sorayım. Kur algısıyla ekonomiyi ölçme konusunda bir psikolojiye girmiş. Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. Düştü.

2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomi krizi yaşanıyor. Bana göre iyi, size göre kötü. Hayır. Tüm dünya haritasına bakalım. Salgından gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ne kadar etkilenmiş. Türkiye bu noktada en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Borsa performansın bir çok ülkede küçülme ve düşme yaşamış, Türkiye daha iyi noktada. Güney Afrika, Brezilya, Meksika yüzde 20-25 para birimlerinde değer kaybetmiş. Etkilenmiş. Türkiye yüzde 17-18 etkilenmiş. Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15’lerde daralma yaşadı. Türkiye yine en az etkilenen ülkelerden olacak.

"TÜRKİYE GÜLLÜK GÜLİSTANLIK DİYEMEYİZ"

Türkiye güllük gülistanlık demeyiz. Dünya yanıyor. Ekonomi bilimi yüzde 100 matematik değil. Bir kesim bir lobi var. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz.

Evet, etkilenmeye devam edeceğiz. Ancak en az etkilenenlerden olacağız. ABD’de 50 milyona yakın işsiz olacak. Dünyada 300 milyona yakın işsiz kalacak deniyor. Diğer ülkelerdeki arkadaşlarla etkisini konuştuk. Washington’da tanesi 2 dolardan maske alıyorlardı. Paranız var paranız olsa da etki etmiyor. Sağlık sistemi. Paranız olsa da alamıyorsunuz. Ama Türkiye ekonomik durumu olmayanlara da yardımcı oldu.

Türkiye’de Sağlık Bakanımızla konuştuk. Sağlık çalışanlarımıza neler yapabiliriz…

Pandemi sürecinde hastaneler olağanüstü… Sadece o değil. O kadar muazzam projelere onay verildi ki. Ben inanılmaz gurur duydum. Harika geçti.

Bakan Bey dedi ki biz 1000 sorti yapmıştık. Suriye operasyonunda 10 binden fazla sorti yaptık, dedi. Türkiye öyle bir masaya yumruğunu vuruyor ki. Hala kurtarma paketleri konuşuluyor. Bakan Bey dedi ki "Biz 1000 sorti yapmıştık. Suriye operasyonunda 10 binden fazla sorti yaptık" dedi. Türkiye öyle bir masaya yumruğunu vuruyor ki. Hala kurtarma paketleri konuşuluyor.

"KUR İNER ÇIKAR"

Kur iner çıkar. Türkiye tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürecek noktaya dönüştü. Şikayet edenlere bakıyorsunuz yurt dışına gidiyordum pahalandı. Mercedes alamıyorum pahalandı.

Biz diyoruz ki ihracatçı için benim param cazip olsun. 1 lira 1 dolarcılar vardı. Bu eleştiriyi yapanların bir çoğu bu eleştiriyi yapmayanlar. Bir lira 1 dolar olur mu bunun enflasyon farkı var.

Olduğundan fazla değerli olmak. İthalat cenneti olursunuz. Bu size bir cevap hatırlatıyor mu? Niye uçak, araba üretiyorsunuz. Süt tozundan bilmem nesine kadar…

"TÜRK LİRASI ARTIK REKABETÇİ"

Türk Lirası artık rekabetçi. Şimdi ne kadar az bağımlı daha güçlü adımlarla bu noktaya gidecek.

Gerek döviz likidite altyapısı, gerek cari dengedeki altyapısı, faiz rekabetçiliği adımları… Tüm kırılganlıkları ortadan kaldırmak üzere. Bir haftalık artış iniş çıkışlara bakmam… Seviye değil, rekabetçi olup olmadığı önemli…

Türkiye daha az telaş etmeli. Ekonomiden teşviklere hibe ve yardımlara kadar ne kadar şey anlattım. Türkiye yardım toplamış… Bu yardımlaşmadır. Türkiye’nin cebi bol. Bütçesiyle vatandaşlarına desteğini veriyor.

İmkanı olanların destek vermeye çalışmasını manipüle eden kesim var. Türkiye pozitif anlamda birçok ülkeye göre daha iyi yönetiyor.

'Türkiye yüzde 5 küçülecek' iddiasında bulunanlar yine yanılacaklar. Tahminimiz eksi 2 ile 1 arasında. Dünya ortalamasından çok daha iyi.

Tüm veriler toparlanmanın güçlü şekilde başladığını gösteriyor. Normalleşme sürecinde atılan her adım daha pozitif yansıyor.

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