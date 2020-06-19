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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni paylaşım

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2020 19:37 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz" mesajını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni paylaşım

İşte Albayrak'ın paylaşımı:

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz.


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