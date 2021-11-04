Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili açıklama

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Savunma Sanayinde gösterdiğimiz başarıyı diğer alanlara da yayacağız. Yılı yüksek büyüme ve düşük cari açıkla kapatacağız. Bu yılı yüzde 3.5'in altında bütçe açığı ile kapatacağız. Salgın destekleri 734 milyar TL'ye ulaşacak. Salgın boyunca hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik.

"100 BİRİME ALIP 25 BİRİME SATIYORUZ"

Şu anda ısınma amaçlı olarak yurt dışından aldığımız doğal gazı 4'te 1'i fiyatına vatandaşlarımıza sunuyoruz. Doğal gazda maliyetin büyük bir kısmını biz üstleniyoruz. 100 birime alıyoruz, vatandaşımıza 25 birime satıyoruz.



