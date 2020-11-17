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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.11.2020 10:39 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 'Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz' açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 'Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz' açıklamasını yaptı.

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