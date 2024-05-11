FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Mehmet Şimşek gördüklerine şaşırdı: 'Çarpıcı örneklere rastladık' dedi: Tek tek tespit edildiler

Bakan Mehmet Şimşek gördüklerine şaşırdı: 'Çarpıcı örneklere rastladık' dedi: Tek tek tespit edildiler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.05.2024 11:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, POS cihazları aracılığıyla gerçekleştirilen tahsilatın hasılat kaydını yapmayan 3.362 kişinin tespit edildiğini açıkladı. Toplamda 5 milyar TL'lik POS hasılatının beyan edildiğini belirten Bakan Şimşek, "Kayıt dışı ekonomi ile mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek gördüklerine şaşırdı: 'Çarpıcı örneklere rastladık' dedi: Tek tek tespit edildiler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla attıkları adımları genişlettiklerini söyledi. Gelir İdaresi Başkanlığının, işletmelerde kullanılan POS cihazlarından gerçekleştirilen tahsilat tutarlarından oluşan hasılatın beyan edilip edilmediğini gündemine aldığını bildiren Şimşek, bu kapsamda olası vergi kayıp ve kaçağının denetlediğini aktardı.

Şimşek, Başkanlık tarafından 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin yapılan analiz çalışmalarından hareketle vergi kayıp ve kaçağına neden olduğu yönünde emareler bulunan işletmeler hakkında denetimlere başlandığına dikkati çekerek, denetim sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Denetim çalışmalarında, vergi mükellefi olmadığı halde üzerlerine kayıtlı POS cihazları bulunan ve bu cihazlar üzerinden hasılat elde eden 2 bin 320 kişi ele alındı. Bu kişilerin toplamda 3 milyar lira kayıt dışı hasılat elde ettiği ve vergi idaresinin bilgisi dışında bıraktığı belirlendi. Mükellefiyeti olan 1342 kişinin ise yine POS cihazları üzerinden elde ettiği toplamda 2 milyar lira hasılatı beyanlarına yansıtmadığı veya eksik yansıttığı tespit edildi. Böylece Gelir İdaresi Başkanlığımız, POS cihazlarından gerçekleştirdiği tahsilatın hasılat kaydını yapmayan 3 bin 662 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesi sağlandı."

"1,5 MİLYAR LİRA VERGİ TAHAKKUK ETTİRİLDİ"

Bu süreçte söz konusu kişilerin vergi daireleri tarafından izaha davet edildiğini belirten Şimşek, "Bu kişilerden 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin vergi mükellefiyetlerine göre gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameleri olmak üzere 18 bin 500 vergi beyannamesi alındı. Kayıt dışı bırakılan yaklaşık 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesi de bu şekilde sağlandı." diye konuştu.

Şimşek, bu çalışma sonucunda 1,5 milyar lira vergi tahakkuk ettirildiğine işaret etti.

"MÜKELLEF OLMADAN POS HASILATI ELDE EDİYORLAR"

Denetim çalışmalarında çarpıcı örneklere rastlandığını da anlatan Şimşek, "Denetimlerde vergi mükellefi olmadan 1 milyon liranın üzerinde POS hasılatı elde eden 81 kişi bulundu. Bu mükelleflerin ilgili dönemlerdeki hasılat tutarının yaklaşık 253 milyon lira olduğu görüldü. Bunlar arasında toptan ayakkabı, hırdavat malzemeleri, tekstil ürünleri ve beyaz eşya ticareti başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyetlerde bulunan kişilerin yer aldığı tespit edildi. " ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, benzer çalışmanın 2023 yılı verileri üzerinden de yapıldığını belirtirken, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek." diye konuştu.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporuCumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu
Artırımlı fiyat farkı uygulamasına geçildiArtırımlı fiyat farkı uygulamasına geçildi
Faizsiz evlilik kredisi için ilk kez tarih verdi! Faizsiz evlilik kredisi için ilk kez tarih verdi!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'daki genelevde korkunç olay: Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı!

Diyarbakır'daki genelevde korkunç olay: Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yöneltilen o soruyu duymazlıktan geldi!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yöneltilen o soruyu duymazlıktan geldi!

Maliye şimdi de POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı

Maliye şimdi de POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı

Emekliye zamda 3 formül masada

Emekliye zamda 3 formül masada

Faizsiz evlilik kredisi için ilk kez tarih verdi!

Faizsiz evlilik kredisi için ilk kez tarih verdi!

Bu ne yaman çelişki? Cezalar arasındaki eşitsizlik isyan ettirdi: Vatandaşa farklı dev holdinglere farklı...

Bu ne yaman çelişki? Cezalar arasındaki eşitsizlik isyan ettirdi: Vatandaşa farklı dev holdinglere farklı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.