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Tarım ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,93 azaldı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,93 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,91 arttı.

Tarım ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,93 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,93 düşerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,91 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,47 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,86, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,74, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,77 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 6,23 azalış olurken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 3,22, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2 artış meydana geldi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 69,99 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 153,75 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarım tüik üfe
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