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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sanayi üretim verilerini değerlendirdi

Bakan Şimşek, sanayi üretiminin nisanda yıllık yüzde 6 arttığını açıkladı. Yüksek teknolojili üretimdeki yükseliş dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sanayi üretim verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin nisanda yıllık bazda yüzde 6 arttığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, söz konusu artışla birlikte ocak-nisan dönemindeki yıllık sanayi üretimi artışının yüzde 1,3 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Şimşek, aynı dönemde sermaye malı üretiminin yıllık yüzde 8,2 yükseldiğine dikkat çekerek, orta-yüksek teknolojili üretimde yüzde 7,1, yüksek teknolojili üretimde ise yüzde 14,6 artış kaydedildiğini vurguladı.

Yüksek katma değerli üretim hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şimşek, "Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Mehmet Şimşek Sanayi Üretim Endeksi hazine ve maliye bakanı
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