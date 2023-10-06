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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten uluslararası rezerv açıklaması

06.10.2023 18:30 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini belirterek, "Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten uluslararası rezerv açıklaması

Şimşek, sosyal medya platformu X'ten, uluslararası rezerv birikimine ilişkin paylaşım yaptı.

şimşek

Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"29 Eylül'de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatlarıyla swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurt içi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra'da çok verimli toplantılar yaptık." (AA)


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Mehmet Şimşek

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