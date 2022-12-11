Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Esnafa destek artırıldı! Kredilerde faiz karşılama oranı kaç oldu?

Esnaflar ve sanatkarlar kredi faiz karşılama oranının ne kadar olduğuyla ilgili araştırmalarda bulunuyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz karşılama oranını yükselttiğini açıkladı. Peki faiz karşılama oranı ne kadar yükseltildi?

KREDİ VE FAİZ KARŞILAMA ORANI NE KADAR OLDU?

Esnafa destekle ilgili gelişmeyi Bakanlık sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre faiz karşılama oranı yüzde 76'ya çıkarıldı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde: