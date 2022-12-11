FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Esnafa destek artırıldı! Kredilerde faiz karşılama oranı kaç oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Esnafa destek artırıldı! Kredilerde faiz karşılama oranı kaç oldu?

11.12.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı esnaf ve sanatkarlara destek olmak için kredilerde faiz karşılama oranını yükseltti. Esnaf ve sanatkar vatandaşlar yapılan açıklamaların ardından internet üzerinden kredi faiz karşılama oranı ne kadar yükseldi aramalarında bulunuyor. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması ve kredi faiz karşılama oranı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Esnafa destek artırıldı! Kredilerde faiz karşılama oranı kaç oldu?

Esnaflar ve sanatkarlar kredi faiz karşılama oranının ne kadar olduğuyla ilgili araştırmalarda bulunuyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz karşılama oranını yükselttiğini açıkladı. Peki faiz karşılama oranı ne kadar yükseltildi?

KREDİ VE FAİZ KARŞILAMA ORANI NE KADAR OLDU?

Ekran görüntüsü 2022-12-11 134744

Esnafa destekle ilgili gelişmeyi Bakanlık sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre faiz karşılama oranı yüzde 76'ya çıkarıldı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

  • Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildi.

  • Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar TL’lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı.

  • Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkârlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar TL’den fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022 - 2024 döneminde de devam edecektir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esnafa yeni destek! Bakanlık duyurdu: Oran yükseltildiEsnafa yeni destek! Bakanlık duyurdu: Oran yükseltildi
Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştuEYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz kredi

En Çok Okunan Haberler

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı!

AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı!

Esnafa yeni destek! Bakanlık duyurdu: Oran yükseltildi

Esnafa yeni destek! Bakanlık duyurdu: Oran yükseltildi

Bakan Varank, Meclis'e TOGG ile geldi

Bakan Varank, Meclis'e TOGG ile geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Zam göndermesi! O yorum tartışma çıkardı

Zam göndermesi! O yorum tartışma çıkardı

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.