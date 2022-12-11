Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Esnafa destek artırıldı! Kredilerde faiz karşılama oranı kaç oldu?

Esnaflar ve sanatkarlar kredi faiz karşılama oranının ne kadar olduğuyla ilgili araştırmalarda bulunuyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz karşılama oranını yükselttiğini açıkladı. Peki faiz karşılama oranı ne kadar yükseltildi?
Esnafa destekle ilgili gelişmeyi Bakanlık sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre faiz karşılama oranı yüzde 76'ya çıkarıldı.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildi.
Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar TL’lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı.