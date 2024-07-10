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Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Çalışmalar tamamlandı: 35 milyon dolar aktarılacak

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.07.2024 18:54
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayında duyurduğu üst fon yapısına dair çalışmalar tamamlandı. Bakanlık yaptığı açıklamada 50 milyon dolar büyüklüğünde olacak fona kendi bünyelerinden 35 milyon dolar aktarılacağı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Çalışmalar tamamlandı: 35 milyon dolar aktarılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Paylaşımda "Mayıs ayında duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır" dedi. 50 milyon dolar büyüklüğünde olacak fona Bakanlık tarafından 35 milyon dolar aktarılacağı ifade edildi.

Bakanlık paylaşımında şunları ifade etti:

"Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek tarafından hazırlıkların nihai aşamaya geldiği Mayıs ayında duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon ABD doları büyüklüğünde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu'nun kuruluşuna dair protokol, Bakanlığımız ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında 10.07.2024 tarihinde imzalanmış, kurulan üst fona Bakanlığımız tarafından 35 milyon ABD doları tutarında kaynak aktarımı taahhüdünde bulunulmuştur.

Kurulan üst fon ile orta Vadeli Program hedeflerimiz çerçevesinde yüksek katma değerli alanlara kaynak aktarılarak girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesine ve bu alanlarda mal ve hizmet üreten işletmelerin büyümesine destek olunacaktır. Yapılan yatırımların kaldıraç etkisiyle ülkemizin teknolojik gelişimini ve ekonomik büyümesine ivme kazandırması hedeflenmektedir."


Express
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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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