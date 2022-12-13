Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Ödemeler 1 ay erteledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Antalya ilinin Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen selden etkilenen mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmek için söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin Aralık ayı sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin sürelerini 1 ay erteledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu bölgeler faaliyet gösteren mükelleflerin Aralık ayı sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir” denildi.

Bakanlık Açıklaması (13.12.2022) pic.twitter.com/g8kw9tU3z7 — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 13, 2022



