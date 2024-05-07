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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan KDV açıklaması! "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.05.2024 18:18
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "KDV oranlarının artırılacağına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. KDV oranlarını artırıma konusunda Cumhurbaşkanı yetkilidir. Tebliğ ile KDV oranı artışı mümkün değildir. Tebliğ ile herhangi bir artış yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan KDV açıklaması! "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır'

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV
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