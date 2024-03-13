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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 4 finans kuruluşuna yetki! 2030 vadeli...

13.03.2024 16:06
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi. İhracın fiyatlaması piyasa koşullarına bağlı olarak yarın yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 4 finans kuruluşuna yetki! 2030 vadeli...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Euro cinsinden 2030 vadeli tahvilin ihracını gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye yetki verdi.

Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde Euro cinsinden 2030 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye yetki vermiştir. Piyasa koşullarına bağlı olarak ihracın fiyatlamasının yarın yapılması planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Vade Hazine ve Maliye Bakanlığı Euro banka Tahvil
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