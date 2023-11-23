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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bankalara ret! ‘80 milyar liralık vergi kaybı’nı gerekçe gösterdi: Mümkünatı yok

23.11.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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Hazine'nin, bankaların enflasyon muhasebesine dahil olma talebini, 80 milyar TL'ye varan vergi kaybı yaşamamak için reddettiği öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bankalara ret! ‘80 milyar liralık vergi kaybı’nı gerekçe gösterdi: Mümkünatı yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankacılık sektörünün 'reel olmayan kârlar' üzerinden değerlendirilmemek için enflasyon muhasebesine dahil olma talebini, 80 milyar liraya kadar hesaplanan vergi geliri kaybını gerekçe göstererek reddetti.

Reuters'a bilgi veren iki bankacılık kaynağı sektörün enflasyon muhasebesinin dışında kalmamak için Hazine'den talepte bulunduğunu ancak son taleplerine de olumlu yanıt alamadığını söylediler.

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2027’DEN SONRA İHTİYAÇ KALMAYACAK

Türkiye'de son iki yılda yüzde 85'in üzerine kadar çıkan yüksek enflasyon sonrasında uygulanacak enflasyon muhasebesi, işletmelerin mali tablolarında enflasyon nedeniyle ortaya çıkan bozulmayı düzeltmeyi amaçlıyor. Ülke genelinde enflasyon düzeltmesine yıl sonunda geçilecek ve 2024-2026 yıllarında geçerli olacak Hazine 2027'den itibaren ise enflasyon muhasebesine ihtiyaç kalmayacağını öngörüyor.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN SİNYAL

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen ay sonunda finans sektörü hariç tutularak enflasyon muhasebesine geçmeyi planladıklarını söylemişti. Bu açıklamanın ardından bankalar ise Hazine'den yüksek enflasyon karşısında "gerçek olmayan" kârlar üzerinden değerlendirilmemek için enflasyon muhasebesinin kendi bilançolarına da uygulanmasını istemişlerdi.

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70-80 MİLYAR LİRALIK VERGİ KAYBINA YOL AÇABİLİR

Bankaların enflasyon muhasebesi uygulaması durumunda, hesaplanan 70-80 milyar TL arasında vergi kaybı, bankaların uygulamaya dahil edilmemesinin ana nedeni olarak görülüyor.

Reuters'a bilgi veren bir bankacılık kaynağı, "Enflasyon muhasebesine diğer sektörler gibi 2024'te geçilmesi için Hazine'den talepte bulunduk ancak; vergi gelir kaybı nedeniyle olumlu yanıt alamadık" dedi ve Hazine'nin sektöre '70 milyar liralık vergiden vazgeçmeyi gözardı edemeyiz. Bu yüzden bankaların enflasyon muhasebesini uygulamasının mümkünatı yok' yanıtını verdiğini söyledi.

Konuya yakın bir başka kaynak da 78 milyar TL civarında hesaplanan vergi geliri kaybının finans sektörünün enflasyon muhasebesine geçmemesi yönündeki kararın ana nedeni olarak ifade etti.


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