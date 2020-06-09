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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan takas ve saklama hizmetleri için Euroclear Bank ile iş birliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata vardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan takas ve saklama hizmetleri için Euroclear Bank ile iş birliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile iş birliği yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DİBS'lere takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varıldığı belirtilerek, "Euroclear Bank saklama özelliğiyle yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası, dolar, avro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır." ifadesine yer verildi.

Bakan Albayrak konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun

albyarak

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