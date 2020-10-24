Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı atamaları ve işe alım süreci detayları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün sosyal medya hesabından Maliye Bakanlığı personel alımı 2020 süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Albayrak, bakanlık bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavla da 3000 kadroya atama yapılacağını duyurdu. Şimdi vatandaşlar arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı işe alım süreciyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN

Bakan Albayrak 24 Ekim 2020 tarihi itibarıyla tedricen alım ilanlarına çıkılacağını belirtti. İlanların yıl sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada “Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde 24 Ekim 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanı yayınlandı. Sınava ilişkin duyuruda; “Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 500 adet Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosu için Bakanlık merkez teşkilatının İstanbul hizmet birimlerinde görev yapmak üzere Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.” ifadesi yer aldı. Vatandaşlar detaylara Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesi olan hmb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.