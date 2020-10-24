Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı atamaları ve işe alım süreci detayları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün sosyal medya hesabından Maliye Bakanlığı personel alımı 2020 süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Albayrak, bakanlık bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavla da 3000 kadroya atama yapılacağını duyurdu. Şimdi vatandaşlar arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı işe alım süreciyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Bakan Albayrak 24 Ekim 2020 tarihi itibarıyla tedricen alım ilanlarına çıkılacağını belirtti. İlanların yıl sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada “Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır.” ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde 24 Ekim 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanı yayınlandı. Sınava ilişkin duyuruda; “Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 500 adet Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosu için Bakanlık merkez teşkilatının İstanbul hizmet birimlerinde görev yapmak üzere Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.” ifadesi yer aldı. Vatandaşlar detaylara Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesi olan hmb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.
Bakan Albayrak önceki gün yaptığı açıklamada; 500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 15 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı, 1000 Gelir Uzman Yardımcısı, 175 Vergi Müfettiş Yardımcısı, 300 Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve 10 Stajyer Hazine Kontrolörü olmak üzere toplam 2000 kişilik alım ilanlarına çıkıldığını belirtti.
Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; kurum içi defterdarlık uzmanlığı için 1500 ve gelir uzmanlığı için de 1500 olmak üzere toplamda 3000 kadro atamasının gerçekleştirileceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı şartları ile ilgili detaylar ilanlar çıkıldıktan netleşecek. İlk olarak Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusuna göre açılan ilanda başvuru şartları da belirtildi. Buna göre; Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (20 Kasım 2020) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranıyor.
Giriş sınavı başvurusu, 09 Kasım 2020 tarihinden 20 Kasım 2020 günü mesai saati bitimi olan 17.00’ye kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacak. Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecektir. Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
Şimdi diğer ilanların açılması ve o ilanlarla ilgili tarihlerin de netleşmesi bekleniyor.
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