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Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı atamaları ve işe alım süreci detayları

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bakanlık bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavla 3000 olmak üzere toplamda 5000 kadroya atama yapılacağını duyurdu. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı atamaları ve işe alım süreciyle ilgili tüm detaylar…

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı atamaları ve işe alım süreci detayları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün sosyal medya hesabından Maliye Bakanlığı personel alımı 2020 süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Albayrak, bakanlık bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavla da 3000 kadroya atama yapılacağını duyurdu. Şimdi vatandaşlar arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı işe alım süreciyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN

Bakan Albayrak 24 Ekim 2020 tarihi itibarıyla tedricen alım ilanlarına çıkılacağını belirtti. İlanların yıl sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada “Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde 24 Ekim 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanı yayınlandı. Sınava ilişkin duyuruda; “Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 500 adet Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosu için Bakanlık merkez teşkilatının İstanbul hizmet birimlerinde görev yapmak üzere Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.” ifadesi yer aldı. Vatandaşlar detaylara Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesi olan hmb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

Bakan Albayrak önceki gün yaptığı açıklamada; 500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 15 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı, 1000 Gelir Uzman Yardımcısı, 175 Vergi Müfettiş Yardımcısı, 300 Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve 10 Stajyer Hazine Kontrolörü olmak üzere toplam 2000 kişilik alım ilanlarına çıkıldığını belirtti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ALIM İLANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ATAMALARI

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; kurum içi defterdarlık uzmanlığı için 1500 ve gelir uzmanlığı için de 1500 olmak üzere toplamda 3000 kadro atamasının gerçekleştirileceğini belirtti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı şartları ile ilgili detaylar ilanlar çıkıldıktan netleşecek. İlk olarak Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusuna göre açılan ilanda başvuru şartları da belirtildi. Buna göre; Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (20 Kasım 2020) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranıyor.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
  • TABLO 1’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,
  • İngilizce diline ilişkin olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,
  • ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),
  • Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Giriş sınavı başvurusu, 09 Kasım 2020 tarihinden 20 Kasım 2020 günü mesai saati bitimi olan 17.00’ye kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacak. Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecektir. Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Şimdi diğer ilanların açılması ve o ilanlarla ilgili tarihlerin de netleşmesi bekleniyor.

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