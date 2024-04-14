Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 12 ay (357 gün) vadeli hazine bonosu, ikinci ihalede ise 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





