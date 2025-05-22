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Hazineden 2 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2032 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar dolar oldu.

Hazineden 2 milyar dolarlık tahvil ihracı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yıla ilişkin dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley'e 21 Mayıs'ta yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı, 29 Mayıs'ta Bakanlığın hesaplarına girecek.

29 Mayıs 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,25, getiri oranı yüzde 7,45 oldu.

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İHRAÇ TUTARINDAN 2,5 KATINDAN FAZLA TALEP

İhraca 140'ın üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 38'i İngiltere, yüzde 30'u ABD, yüzde 15'i Türkiye, yüzde 13'ü diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla, 2025'te, uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4,5 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Tahvil hazine
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