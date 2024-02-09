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Hazineden 3 milyar dolarlık tahvil ihracı

09.02.2024 14:46 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2034 vadeli tahvilinde ihracı tutarı 3 milyar dolar oldu. İhraç tutarı bakanlık hesabına 15 Şubat'ta girecek.

Hazineden 3 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2034 vadeli tahvilinde ihracı tutarı 3 milyar dolar oldu. Tahvile 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'e 8 Şubat'ta yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhraç tutarı, Bakanlık hesaplarına 15 Şubat'ta girecek. Duyuruya göre, 15 Mayıs 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,625, getiri oranı yüzde 7,875 oldu.

İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 27'si ABD, yüzde 20'si Orta Doğu, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından 3 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahvil dolar
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