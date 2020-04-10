Hazineye ait atıl tarım arazileri üretime açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, küresel boyutta pandemi niteliği kazanan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) etkin mücadele yanında tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunmasının büyük önem taşıdığı ve bu çerçevede her iki bakanlığın ortak çalışmasıyla önemli bir projenin hayata geçirileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazineye ait atıl tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerin kullanımına açacaklarını belirterek, "Böylece tarım arazilerimizden en etkin bir şekilde çiftçilerimizin yararlanmasını sağlayacağız. Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerimizin ekilmesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin, bu arazileri bedelsiz olarak örnek ekilişler için kullanacağına işaret eden Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu: