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Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında AB'den gelen siparişlerle yeni rekor beklentisi

21.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Sertbaş, Avrupa ülkelerinde Kovid-19 aşılama programlarıyla birlikte ticari hareketliliğin başladığını, yıl sonunda sektör olarak yeni bir ihracat rekoru kırabileceklerini belirtti.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında AB'den gelen siparişlerle yeni rekor beklentisi

Geçen ay medikal tekstilden bağımsız değerlendirildiğinde sektörün iyi bir ihracat performansı yakaladığını anlatan Sertbaş, mayıs ayında da bayram arasına rağmen Avrupa'dan gelen siparişlerle sektörün hareketli günler geçirmeye devam ettiğini söyledi.

Sertbaş, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkeleri aşılanmayla birlikte açıldıkça bu bize sipariş olarak dönüyor. Bu yıl böyle devam ederse 18 milyar doların üstüne çıkar, tarihi bir rekor kırarız diye düşünüyorum.

Salgın öncesinde Avrupalı tedarikçiler yakın coğrafyalara yönelme kararı almışlardı. Pandemi bunu hızlandırdı. Hazır giyimde de oklar Türkiye'yi gösteriyordu. Ayrıca navlun fiyatlarının çok artması Uzak Doğu siparişlerinin buraya yönelmesine sebep oldu. Bu devam da edecek. Navlun fiyatlarının uzunca bir müddet eskiye dönmeyeceğini tahmin ediyoruz."

Aşılama oranı arttıkça ticaretin canlanacağını, sektör olarak geçen yıl yaşanan kaybı telafi edeceklerine inandıklarını dile getiren Sertbaş, yeni sezonla ilgili sipariş iptallerinin olmadığını kaydetti.

Sertbaş, aşılama programında iş gücü yoğun sektörlerde çalışanlara öncelik tanınması gerektiğini de savundu.

ÖNEMLİ PAZARLARDA BÜYÜME SÜRÜYOR

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ocak-nisan döneminde gerçekleştirdiği hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 4 milyar 790 milyon dolardan 6 milyar 336 milyon dolara çıktı.

Sektörün nisan ihracatı ise 2020 Nisan'a göre yüzde 185 artışla 573 milyon 219 bin dolardan 1 milyar 631 milyon 771 bin dolara yükseldi. Bu rakam, hazır giyim sektöründe tüm zamanların nisan ayı ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Türk hazır giyim sektörünün en önemli pazarları olan Almanya'ya yüzde 24, İspanya'ya yüzde 39, İngiltere'ye yüzde 34 ve ABD'ye yüzde 53'lük ihracat artışları dikkati çekti.

Kaynak: AA

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