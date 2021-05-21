Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında AB'den gelen siparişlerle yeni rekor beklentisi

Geçen ay medikal tekstilden bağımsız değerlendirildiğinde sektörün iyi bir ihracat performansı yakaladığını anlatan Sertbaş, mayıs ayında da bayram arasına rağmen Avrupa'dan gelen siparişlerle sektörün hareketli günler geçirmeye devam ettiğini söyledi.

Sertbaş, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkeleri aşılanmayla birlikte açıldıkça bu bize sipariş olarak dönüyor. Bu yıl böyle devam ederse 18 milyar doların üstüne çıkar, tarihi bir rekor kırarız diye düşünüyorum.

Salgın öncesinde Avrupalı tedarikçiler yakın coğrafyalara yönelme kararı almışlardı. Pandemi bunu hızlandırdı. Hazır giyimde de oklar Türkiye'yi gösteriyordu. Ayrıca navlun fiyatlarının çok artması Uzak Doğu siparişlerinin buraya yönelmesine sebep oldu. Bu devam da edecek. Navlun fiyatlarının uzunca bir müddet eskiye dönmeyeceğini tahmin ediyoruz."

Aşılama oranı arttıkça ticaretin canlanacağını, sektör olarak geçen yıl yaşanan kaybı telafi edeceklerine inandıklarını dile getiren Sertbaş, yeni sezonla ilgili sipariş iptallerinin olmadığını kaydetti.