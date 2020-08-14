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Haziran ayı cari denge rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2020 10:07 | Son Güncelleme

Ödemeler dengesi haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar oldu.

Haziran ayı cari denge rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Haziran ayı ödemeler dengesi verisini paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı bir önceki yılın Haziran ayına göre 2 milyar 839 milyon dolar artarak 2 milyar 934 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 11 milyar 94 milyon dolar oldu. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde cari açık 19 milyar 804 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayında 3 milyar 413 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi ve bir önceki yılın Haziran ayında 50 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.

Bir önceki yılın Haziran ayında 2 milyar 647 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ayda 181 milyon dolar fazla verdi.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 555 milyon dolar azalarak 522 milyon dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 499 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 31 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 427 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 56 milyon dolar, 2.000 milyon dolar ve 7 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 317 milyon dolar net artış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 511 milyon dolar net azalış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 373 milyon dolar, 192 milyon dolar ve 902 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ayda 7 milyar 707 milyon dolar net azalış gözlendi.

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