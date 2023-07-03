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HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI 2023: Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE ile aylık enflasyon beklentisi

03.07.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 olarak açıklanmıştı. Bu anket döneminde ise rakam yüzde 38,55 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak açıklama Temmuz ayı kira zam oranları ile memur ve emekli maaşı gibi birçok kaleme yön verecek. Peki, 2023 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı saat kaçta belli olacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI 2023: Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE ile aylık enflasyon beklentisi

Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusu 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününün en çok aratılan konu başlıkları arasında yer alıyor. TÜFE ve TEFE olarak TÜİK tarafından yayımlanacak olan haziran ayı enflasyon verileri kira artış oranında da belirleyici olacak. Bilindiği üzere Mayıs ayıı enflasyon rakamı 39,59 olarak açıklanmış, böylelikle enflasyon 17 ayın dip seviyesini görmüştü. Bugün birçok kişi şu soruların yanıtını arıyor: TEFE TÜFE ile Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. Fakat TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

TÜRK LİRASI (389)

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

TÜRK LİRASI (329)

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Mayıs ayı enflasyon verileri Haziran ayında TÜİK tarafından açıklandı.

Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 95,8 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,04, Yİ-ÜFE yüzde 0,65 artış gösterdi.

TÜFE, Mayıs ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,81 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,76 oldu.

Böylelikle senelik enflasyon, TÜFE'de son 17, Yİ-ÜFE'de ise son 24 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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