Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon oranının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. TÜİK enflasyon verilerini her ayın ilk haftası açıklamaktadır. 5 aylık enflasyon verisinin duyurulmasının ardından Haziran ayı verileri çok sayıda emekli ve memuru yakından ilgilendirirken, maaşlara yapılacak zam da açıklanacak enflasyon rakamları kapsamında gelecek. Peki Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2022? Haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Ayrtıntılar haberimizde...

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

​

Haziran ayı enflasyon oranı normalde 3 Temmuz'da yapılacaktı. Fakat Pazar gününe denk geldiği için, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

​

MAYIS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

​

Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 10:00'da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık ve aylık bazda enflasyon verilerini duyurdu.

​

TÜİK’in açıkladığı oran sonrasında mayıs ayında görülen enflasyon netleşmiş oldu.

​

Açıklamaya göre aylık enflasyon aylık TÜFE yüzde 2,98 yıllık TÜFE yüzde 73,50 oldu.

