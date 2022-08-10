FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Haziran ayı işsizlik oranı kaç oldu? İşsizlik oranı kaç 2022? TÜİK açıkladı!

Haziran ayı işsizlik oranı kaç oldu? İşsizlik oranı kaç 2022? TÜİK açıkladı!

10.08.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı işsizlik oranı son dakika açıklaması ile duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde işsizlik oranı, Mayıs ayında Nisan ayına 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmişti. Peki Haziran ayı işsizlik oranı kaç oldu? İşte Türkiye'de işsizlik oranı...

Haziran ayı işsizlik oranı kaç oldu? İşsizlik oranı kaç 2022? TÜİK açıkladı!

Haziran ayı işsizlik oranı son dakika açıklaması ile belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamanın ardından çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. "Haziran ayı işsizlik oranı kaç oldu?", "İşsizlik oranı kaç 2022?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

HAZİRAN AYI İŞSİZLİK ORANI KAÇ OLDU?

Haziran ayında işsizlik oranı, mayıs ayındaki yüzde 10,6'lık seviyesinden yüzde 10,3'e düştü.

İşte Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklama:

"Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,5 iken kadınlarda %13,8 olarak tahmin edildi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekliler dikkat! Promosyon alanlara 2 bin 500 lira daha ödeme...Emekliler dikkat! Promosyon alanlara 2 bin 500 lira daha ödeme...
Anahtar Kelimeler:
haziran işsizlik oranı türkiye de işsizlik oranı türkiye işsizlik oranı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

Uçuk fiyatlara verdiler şimdi kira alamıyorlar

Uçuk fiyatlara verdiler şimdi kira alamıyorlar

Emeklilerin beklediği promosyon ödemeleri konusunda yeni gelişme! Bankalara çağrı...

Emeklilerin beklediği promosyon ödemeleri konusunda yeni gelişme! Bankalara çağrı...

EYT'de maliyet netleşmeye başladı!

EYT'de maliyet netleşmeye başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

14 yıl önce başvurusuna dönmemişlerdi! 'Küçük' bir intikam aldı

14 yıl önce başvurusuna dönmemişlerdi! 'Küçük' bir intikam aldı

Sindirimi ve kemikleri güçlendiriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

Sindirimi ve kemikleri güçlendiriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.