Haziran ayı işsizlik oranı kaç oldu? İşsizlik oranı kaç 2022? TÜİK açıkladı!

Haziran ayı işsizlik oranı son dakika açıklaması ile belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamanın ardından çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. "Haziran ayı işsizlik oranı kaç oldu?", "İşsizlik oranı kaç 2022?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

HAZİRAN AYI İŞSİZLİK ORANI KAÇ OLDU?

Haziran ayında işsizlik oranı, mayıs ayındaki yüzde 10,6'lık seviyesinden yüzde 10,3'e düştü.

İşte Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklama:

"Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,5 iken kadınlarda %13,8 olarak tahmin edildi."

