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Haziran'da en fazla otel oda konaklama ücreti arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2020 12:25 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası, bu yılın haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 15,26 ile otel oda konaklama ücreti olduğunu açıkladı.

Haziran'da en fazla otel oda konaklama ücreti arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yaptığı açıklamayla, Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri duyurdu.

Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 88'nin perakende fiyatı artarken, 31 ürünün fiyatı düştü, 123 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Haziran ayında Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları grubunda yer alan otel oda konaklama ücreti yüzde 15,26 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yer alan yüzde 10,75 ile çarşaf, aynı gruptan yüzde 10,73 ile fırın, Konut Harcamaları grubundan yüzde yüzde 10,10 ile fuel oil, aynı gruptan yüzde 10,03 ile gaz yağı ve Çocuk Giyim alt grubundan yüzde 8,47 ile çocuk bluz olarak öne çıktı.

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Haziran ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan soğan yüzde 32,45 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan yüzde 30,74 ile kiraz, yüzde 24,22 ile kayısı, yüzde 23,05 ile patates ve yüzde 22,81 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti oldu.

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