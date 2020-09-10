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Haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde işsizlik, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artışla yüzde 13.

Haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı

4 düzeyine yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı, Mayıs, Haziran ve Temmuz'u kapsayan Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 13,4 seviyesine yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile yüzde 15,9 oldu.

Bu dönemde (Haziran dönemi) istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 274 bin, sanayi sektöründe 319 bin, inşaat sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 298 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3'ü tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 4,3 puanlık azalış ile yüzde 49 olarak gerçekleşti.

Haziran 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak yüzde 31,3 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13,7

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla yüzde 13,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 16 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 4 puanlık azalışla yüzde 47,1, işgücüne katılma oranı ise 4,4 puanlık azalışla yüzde 54,5 oldu.

DW / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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