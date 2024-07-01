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Haziran enflasyonu ne olacak? Ekonomistlerin TÜFE beklentisi ortaya çıktı: 3 Temmuz öncesi son tahmin

01.07.2024 11:31
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,28 artacağını tahmin ediyor.

Haziran enflasyonu ne olacak? Ekonomistlerin TÜFE beklentisi ortaya çıktı: 3 Temmuz öncesi son tahmin

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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