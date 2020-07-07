Haziranda hava yoluyla 2 milyon 750 bin yolcu taşındı

Türkiye genelindeki havalimanlarında haziranda hizmet verilen toplam yolcu sayısı 2 milyon 750 bin 992 olarak kayıtlara geçti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, normalleşme sürecine girilen haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 38 bin 550, dış hatlarda 8 bin 210 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 55 bin 814 olarak gerçekleşti.

Haziranda Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 2 milyon 403 bin 971, dış hat yolcu trafiği ise 346 bin 448 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 2 milyon 750 bin 992 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, haziranda iç hatlarda 25 bin 925 ton, dış hatlarda 89 bin 248 ton olmak üzere toplam 115 bin 173 tona ulaştı.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ YAKLAŞIK 36,5 MİLYON OLDU

Ocak-haziran döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 225 bin 776, dış hatlarda 125 bin 105 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 464 bin 297 uçağa hizmet verildi.