Hedef değişince zam çıkışı hemen geldi! 'Enflasyon totosu oynamak yerine...' Hükümete seslendi, 'Önlem alması gerekiyor'

Enfasyon Raporu toplantısının yankıları sürmeye devam ediyor. Fatih Karahan'ın başkanlığında yapılan toplantının sunumu esnasında Başkan Karahan 2025'in yılsonu enflasyon hedefini yüzde 21'den yüzde 24'e revize ettiklerini aktardı.

Başkan Karahan'ın bu açıklaması sonrası ekonomistlerden birçok tepki tepki gelirken ekonomi yönetmine olan güvende uzmanlar tarafından sorgulandı. Durum böyleyken Dr. Şeref Oğuz konu ile ilgili Ekonomim'e açıklamalarda bulundu.

"ENFLASYON TOTOSU OYNAMAK YERİNE..."

Oğuz, Merkez Bankası'nın tek başına mücadele edemediğini kamunun ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladı. Merkez Bankası'nın revizyonunu yorumlayan Oğuz, şu cümleleri sarf etti:



"Ocakta gerçekleşen yüzde 5 enflasyonu yeni tahminden çıkardığımızda yılın geri kalanı için aylık ortalama yüzde 1,5 enflasyon gelirse hedef tutturulacak. Burada aslında yapılması gereken enflasyon totosu oynamak yerine, 'enflasyonu düşürmek için neler yapmalıyız?' kısmına odaklanırsak çok daha iyi olur"

ENFLASYON YAPIŞKAN HALE GELDİ

Merkez Bankası'nın daha radikal kararlar alması gerektiğini vurgulayan Oğuz, TCMB'nin, 'Ben yalnızım yanıma başka kurumlar gelmek zorunda. Bütçe ve maliye politikaları tarafından destek verilirse hedefi tuttururum' dediğini belirterek şu cümleleri kurdu:

"Artık enflasyonu Türkiye'de Merkez Bankası tek başına düşüremez. Çünkü artık enflasyon yapışkan hale geldi. Kamu kendi mal ve hizmetlerina zam yaparken, Merkez Bakası'ndan enflasyonu tek başına düşürmesi beklenemez. Yani öncelikle kamuflasyon sorununun çözülmesi gerekir.

Enflasyon tahmininde yapılan revizyonun ardından maaşlara da yapılması gerektiğini aktaran Oğuz, asgari ücretin yılda iki kez artırılmasının denenebileceğini belirterek, "Ama bu denenmiyorsa bile emekliler, yaşlılar, dar gelirliler, engelliler ve benzeri dezavantajlı gruplara kaynak aktarmak için mutlaka hükümetin önlem alması gerekiyor" sözlerini kullandı.