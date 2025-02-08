Hedef değişti, sebebi belli oldu! Milyonları etkileyen enflasyon için yeni senaryo yazıldı

Merkez Bankası'nın yerleşkesinde düzenlenen İstanbul Finans Merkezi'ndeki Enflasyon Raporu toplantısında kritik açıklamalar yapıldı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Başkan yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan'ın da yer aldığı toplantıda basın mensupları Başkan Karahan'ın sunumunun ardından soruları sordu.

2025 HEDEFİ YÜKSELDİ

Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini güncelleyerek, enflasyonun yıl sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Merkez Bankası en son kasım ayında yaptığı tahmin güncellemesinde, 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 14’ten yüzde 21’e yükseltmiş, 2026 sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 12 olarak korumuştu.

YENİ TAHMİN NEYİ İŞARET EDİYOR?

Yeni açıklanan tahmin, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü baskının devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 42,12 seviyesine geriledi. TCMB Başkanı, sıkı para politikası sonucunda iç talepte dengeli bir seyir izlendiğini ve çıktı açığının önümüzdeki dönemde negatif seyretmeye devam edeceğini belirtti. Cari işlemler dengesinde olumlu seyrin sürdüğünü ancak önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış beklendiğini, fakat bunun sıkı parasal duruş sayesinde sınırlı olacağını ifade etti. Son rapor döneminden bu yana enflasyon gelişmelerinin öngörülerle uyumlu seyrettiğini belirten Karahan, tüm göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde kademeli bir yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi. Ocak ayında zamana bağlı fiyatlama yapılan kalemlerde enflasyonun öne çıktığını, ancak yılın ikinci çeyreğinde tekrar yavaşlama beklendiğini aktardı.

SIKI DURUŞ DEVAM EDECEK

Hizmet enflasyonunun kademeli olarak güç kaybettiğini, kira enflasyonunun yavaşladığını ve üretici enflasyonundaki zayıflamanın temel mallardaki fiyatlamaları olumlu etkilediğini vurguladı. Ayrıca, tüketici ve firma enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu belirtti. Enflasyon tahminlerinde yapılan revizyonun, para politikasının etki alanı dışındaki unsurlardan kaynaklandığını ve bu nedenle herhangi bir gevşeme sinyali taşımadığını ifade eden Karahan, sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini ve enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin 2025 yılında da devam edeceğini vurguladı. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağını belirten TCMB Başkanı, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar para politikasındaki sıkılığın süreceğini söyledi.

SON 11 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

2025 yılının ilk enflasyon verisi piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Ocak ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 5,03 artarken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 olarak kaydedildi. Böylece aylık enflasyon son 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık enflasyon ise son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, çekirdek enflasyon yıllık bazda %42,65 oldu. Üretici fiyatları ise Ocak ayında %3,06 artarken, yıllık bazda %27,20 seviyesinde gerçekleşti. Ana harcama grupları içinde ocak ayında en yüksek fiyat artışı %23,57 ile sağlık sektöründe yaşandı. Bu artışta, katkı payı düzenlemelerinin etkisi var. Sağlık grubunu %7,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, %7,63 ile eğitim sektörü takip etti. Öte yandan, giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar aylık bazda %5,17 geriledi. Yıllık bazda ise en yüksek fiyat artışı %99,93 ile eğitim sektöründe görüldü. Konutta fiyat artışı %68,90, sağlıkta ise %55,02 olarak gerçekleşti.

TAHVİL FONLARININ GETİRİSİ YÜKSELDİ

Ocak ayında sermaye piyasalarında en çok konuşulan konularından başında borçlanma araçları fonları geldi. TCMB’nin üst üste 2 toplantıda faiz indirmesi, TL tahvil fonlarının getirilerinin yükselmesine sebep oldu. Yükselen getiriler bu fonlara para girişini de artırdı. Son 1 ayda (7 Ocak-7 Şubat) arasında TEFAS’a açık 724 fon içinde en çok para giren ilk 10 fonda 4 borçlanma aracı fonu bulunuyor. Bir önceki ayla kıyasladığımızda, sonuç daha da çarpıcı. Filtreyi, 6 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında belirlersek ilk 10’da herhangi borçlanma aracı fonu bulunmuyor. Ancak son günlerde tahvil fonlarının getirilerinde düşüş gözlemliyoruz. Sebebi ise beklentinin üstünde gelen ocak enflasyonu. Beklenenden yüksek gelen enflasyon tahvil getirilerini yükseltiyor çünkü yüksek enflasyon, tahvilin sunduğu sabit faiz ödemelerinin reel değerini düşürüyor ve yatırımcılar, enflasyona karşı korunmak için daha yüksek getiri talep ediyor. Talep düştüğünde tahvil fiyatları geriliyor ve getiriler yükseliyor. BofA Global Research, perşembe günü TL tahvillerle ilgili bir rapor yayımladı. Raporda, kısa vadeli forward işlemlerinin (3 ay vadeli USD/TRY forward sözleşmeleri) sabit faizli tahvillere (2028 ve 2029 tahvilleri) ve TLREF tahvillerine kıyasla daha iyi bir yatırım aracı olabileceğini belirtildi. Rapor, bono ve tahvillerin daha fazla değer kazanması için Merkez Bankası’nın beklenenden fazla faiz indirmesi gerektiğini ancak bunun fiyatlandığını ifade etti. Ayrıca perşembe yayımlanan haftalık verilerde de yabancı yatırımcıların tahvil tarafında kâr realizasyonu yaptığını görüyoruz. 31 Ocak haftasında yurt dışı yerleşikler tahvilde 683 milyon dolarlık satış yaptı. Bu satış, son 4 ayın en yüksek net satışı.

YABANCI KURUMLAR ENFLASYON TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ

Ocak enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, yabancı kurumların Türkiye’ye yönelik enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden olurken, BNP Paribas kısa vadeli Türk tahvillerinde çıkış gerçekleştirdi. Bloomberg’in haberine göre, BNP Paribas stratejistleri, ocak ayındaki beklenti üstü enflasyon verisinin Türk tahvillerinde son dönemde görülen ralliyi yarıda kesme potansiyeli taşıdığını belirtti. Bu gelişme sonrası BNP Paribas, tahvillerde kâr realizasyonu yaptı. Morgan Stanley, beklentileri aşan verilerin ardından Türkiye için enflasyon ve politika faizi tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Kurum, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5’e yükseltirken, daha önce yüzde 26 olarak öngördüğü bu tahminde yukarı yönlü bir güncelleme yapmış oldu. Aynı zamanda yıl sonu politika faizi tahmini de yüzde 28,5’ten yüzde 30,5’e çıkarıldı. TCMB’nin son iletişimine dayanarak mart ayında 250 baz puanlık faiz indirim beklentisini ise korudu. Abrdn Investments yatırım direktörü Kieran Curtis, Türk tahvil piyasasında likiditenin artması durumunda yabancı yatırımcıların daha fazla ilgi göstereceğini belirtti. Avrupa’nın en büyük fonu olan Amundi ise düşük değerlemelerde Türk hisse senetleri için fırsatlar görüyor. Amundi’nin EM CEEMEA Hisse Başkanı Marcin Fiejka, Bloomberg etkinliğinde yaptığı konuşmada, fiyat-kazanç oranının 6 seviyesinde olmasının çok yüksek görünmediğini ancak değerlemeleri haklı çıkarmak için uzun vadeye yönelik çeşitli varsayımlarda bulunulması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, ocak ayında tüketici fiyatları %5,03 oranında artarken, yıllık enflasyon 2,26 puan düşerek %42,12 seviyesine geriledi. Yıllık enflasyon enerjide yatay seyrederken, diğer ana gruplarda gerileme görüldü. Aylık fiyat artışında hizmetler sektörü dikkat çekerken, tüketici sepetindeki güncellemelerle hizmetler sektörünün payının artması, enflasyona yaklaşık 0,3 puan artırıcı etki yaptı. Özellikle sağlık, eğitim ve lokanta-otel gibi kalemlerde yüksek fiyat artışları izlendi. Gıda fiyatlarındaki yükseliş ekmek ve tahıllar kaleminin etkisiyle belirginleşirken, enerji fiyatlarındaki artışta şebeke suyu tarifelerindeki yükseliş ve küresel enerji fiyatlarının etkisi hissedildi. SGK Sağlık Uygulamaları Tebliği kapsamında muayene katılım paylarında yapılan güçlü artış, hizmet fiyatlarındaki yükselişi tetikledi. Yapılan düzenlemelerin şubat ayı enflasyonuna da yansıması bekleniyor. Kira grubu enflasyonu, sözleşme yenileme oranındaki mevsimsel artışla %8,66 yükselirken, yıllık enflasyon %100,64 olarak kaydedildi. Ocak ayında dayanıklı mallarda fiyat artışları devam ederken, giyim ve ayakkabı grubunda mevsimsel etkilerle %5,46 oranında fiyat düşüşü gözlendi. Ocak ayında gıda ve alkolsüz içecekler fiyatları %3,86 artarken, yıllık enflasyon 1,82 puan düşerek %41,76 oldu. İşlenmiş gıda grubunda yükseliş görülse de işlenmemiş gıdada düşüş yaşandı. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, ocak ayında enflasyon eğiliminde geçici bir yükselişe işaret etti. TCMB’nin takip ettiği B ve C göstergelerinde aylık artış hızlanırken, yıllık bazda gerileme sürdü. Raporda, ilk çeyreğe özgü bir enflasyon yükselişi olduğu ve ilerleyen dönemlerde enflasyon eğiliminin yeniden dengelenmesinin beklendiği ifade edildi.

TRUMP'TAN EK GÜMRÜK HAMLESİ

Haftanın global tarafta en önemli gelişmesi Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e karşı açıkladığı tarifelerdi. ABD, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalatın çoğuna %25 gümrük tarifesi, Çin’den yapılan ithalata ise ek %10 vergi getirdiğini açıkladı. Trump, bu kararın ABD’ye yasa dışı göçmen ve uyuşturucu akışına karşı bir önlem olduğunu savundu. Özellikle Meksika’dan ABD’ye geçen fentanil ticareti, büyük bir halk sağlığı krizi olarak görülüyor. Kararın ardından piyasalarda oynaklık arttı. Kanada doları, ABD doları karşısında 2003’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Müzakereler sonucunda Trump yönetimi Kanada ve Meksika’ya yönelik %25 gümrük vergisi planlarını bir ay ertelediğini duyurdu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yapılan son dakika görüşmelerinin ardından bu erteleme kararı alındı. Çin konusunda ise bir gelişme olmadı. Çin, ABD’nin tarife kararına misilleme olarak ABD’nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), kömür ve tarım ekipmanları ithalatına ek gümrük vergileri getirdiğini ve Google’a yönelik bir antitröst soruşturması başlattığını duyurdu. Pekin hükümeti, yeni tarifelerin 10 Şubat itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı. Aynı zamanda, ABD’den ithal edilen bazı otomobillere yönelik yeni gümrük vergileri de uygulanacağını duyurdu. Bu gelişme, Trump’ın 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde başlayan ticaret savaşının ikinci turunu başlattı. Ticaret savaşının yeni dalgasının başlamasıyla birlikte, Trump’ın önümüzdeki günlerde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir görüşme yapması bekleniyor. Bu görüşmenin, tarifelerin daha da yükselmesini engellemek ya da Çin’in ABD’nin taleplerine nasıl yanıt vereceğini belirlemek açısından kritik olacağı düşünülüyor.

Kaynak: Fintables