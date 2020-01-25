"Helal" belgeli kuruluşlara yönelik denetim güçlendiriliyor

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş helal uygunluk değerlendirme kuruluşları ile üçüncü tarafların iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kurumun "Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, HAK tarafından akredite edilmiş helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının uygun olmayan iş ve işlemlerinin tespiti, ilgili kuruluşların yükümlülükleri ve taraflar arasında iletişimin sağlanmasına dair usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, söz konusu kuruluşlar, kurum tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre helal akreditasyon gerekliliklerden herhangi birinin, kuruluşun hizmet verdiği üçüncü taraflarca yerine getirilmediğinin tespiti halinde, kuruluş üçüncü tarafın gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlayacak.

Kuruluşlar, uygun olmayan işin kaynağının ortadan kaldırıldığına dair delilleri ve bu amaçla yürütülen düzeltici faaliyetlerin kayıtlarını HAK'a bildirecek.