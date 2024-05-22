Hem altın hem de gümüş için tahmin! İki dev banka peş peşe açıkladı: '10 haftadan kısa bir süre içinde…’

Altın fiyatları rekor seviyeye ulaşması sonrasında ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcılarının temkinli açıklamalarının ardından kâr alımlarıyla ivme kaybetti. Ons altın şu sıralar 2.414 dolardan işlem görüyor. Gümüş fiyatları da 11 yılın zirvesinden geri gelerek 32 dolar seviyelerinden değerleniyor.

Piyasalarda gözler şimdi ABD Merkez Bankası'nın bugün TSİ 21.00’de yayımlayacağı FOMC toplantı tutanaklarına çevrildi. ‘Fed'in faiz indirimine başlaması için zemin hazırlanıyor’ yorumunu yapan ekonomistler, tutanaklardan gelecek sinyalin önemine vurgu yapıyor. Raporun ardından piyasada oynaklığın daha da artabileceğini dile getiriyorlar.

COMMERZBANK’TAN ALTIN TAHMİNİ

Tüm bunlar yaşanırken küresel piyasalarda yatırımcılar hem altın hem de gümüş fiyatlarının geleceğine dair ipuçları arıyor. Commerzbank bugün yayımladığı bir raporunda altın fiyatları için düşüş öngörüsü yaptı. 3000 dolar seviyelerine yükselmesi tahmin edilen altında ters köşe tahmin için rakamı da duyurdu: Ons başına 2300 dolar!

GÜMÜŞTE ‘50 DOLAR’ HEYECANI

Dev banka gümüş fiyatrları için de yıl sonu ve 2025 sonuna yönelik tahminlerini açıkladı. 2024 sonu için gümüş fiyatı tahminini 29 dolar/ons seviyesinden 30 dolar/ons seviyesine çıkaran banka, 31 dolar/ons olan 2025 sonu beklentisini de 32 dolar ons olarak güncelledi.

Kanada Bankası TD Securites Emtia Analisti Daniel Ghali 31 dolarlık desteğin ardından büyük bir kırılma öngörüyor. Uzman isim yaptığı değerlendirmesinde, “Gümüş fiyatları son kez ons başına 30 doları aştığında, on haftadan kısa bir süre içinde ons başına 50 dolara kadar işlem gördü" dedi.

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