FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hem altın hem de gümüş için tahmin! İki dev banka peş peşe açıkladı: '10 haftadan kısa bir süre içinde…’

Hem altın hem de gümüş için tahmin! İki dev banka peş peşe açıkladı: '10 haftadan kısa bir süre içinde…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.05.2024 14:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişin ardından yatırımcılar ‘Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gümüş fiyatları ne olur?’ gibi sorulara yanıt iki dev banka Commerzbank ve TD Securities’ten geldi. Alman bankası altın fiyatları için ters köşe tahmin yaptı. Gümüş fiyatı içinde iki banka birden yükseliş beklentilerini açıkladı. “Gümüş fiyatları son kez ons başına 30 doları aştığında, on haftadan kısa bir süre içinde ons başına 50 dolara kadar işlem gördü” yorumu ise heyecan yarattı.

Hem altın hem de gümüş için tahmin! İki dev banka peş peşe açıkladı: '10 haftadan kısa bir süre içinde…’

Altın fiyatları rekor seviyeye ulaşması sonrasında ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcılarının temkinli açıklamalarının ardından kâr alımlarıyla ivme kaybetti. Ons altın şu sıralar 2.414 dolardan işlem görüyor. Gümüş fiyatları da 11 yılın zirvesinden geri gelerek 32 dolar seviyelerinden değerleniyor.

Piyasalarda gözler şimdi ABD Merkez Bankası'nın bugün TSİ 21.00’de yayımlayacağı FOMC toplantı tutanaklarına çevrildi. ‘Fed'in faiz indirimine başlaması için zemin hazırlanıyor’ yorumunu yapan ekonomistler, tutanaklardan gelecek sinyalin önemine vurgu yapıyor. Raporun ardından piyasada oynaklığın daha da artabileceğini dile getiriyorlar.

iStock-1089457518

COMMERZBANK’TAN ALTIN TAHMİNİ

Tüm bunlar yaşanırken küresel piyasalarda yatırımcılar hem altın hem de gümüş fiyatlarının geleceğine dair ipuçları arıyor. Commerzbank bugün yayımladığı bir raporunda altın fiyatları için düşüş öngörüsü yaptı. 3000 dolar seviyelerine yükselmesi tahmin edilen altında ters köşe tahmin için rakamı da duyurdu: Ons başına 2300 dolar!

iStock-90937120

GÜMÜŞTE ‘50 DOLAR’ HEYECANI

Dev banka gümüş fiyatrları için de yıl sonu ve 2025 sonuna yönelik tahminlerini açıkladı. 2024 sonu için gümüş fiyatı tahminini 29 dolar/ons seviyesinden 30 dolar/ons seviyesine çıkaran banka, 31 dolar/ons olan 2025 sonu beklentisini de 32 dolar ons olarak güncelledi.

Kanada Bankası TD Securites Emtia Analisti Daniel Ghali 31 dolarlık desteğin ardından büyük bir kırılma öngörüyor. Uzman isim yaptığı değerlendirmesinde, “Gümüş fiyatları son kez ons başına 30 doları aştığında, on haftadan kısa bir süre içinde ons başına 50 dolara kadar işlem gördü" dedi.

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

ALTIN


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Likidite arttı, gecelik faiz politika faizinin altına indiLikidite arttı, gecelik faiz politika faizinin altına indi
Kira zammında ‘2 Temmuz’ senaryosu!Kira zammında ‘2 Temmuz’ senaryosu!
Maliye ihbar için harekete geçti! Artık WhatsApp, X ve Instagram da dahil! Maliye ihbar için harekete geçti! Artık WhatsApp, X ve Instagram da dahil!
Anahtar Kelimeler:
Gümüş
En Çok Okunan Haberler
UEFA’dan 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finalleri kararı: İstanbul’da oynanacak

UEFA’dan 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finalleri kararı: İstanbul’da oynanacak

Hem altın hem de gümüş için tahmin!

Hem altın hem de gümüş için tahmin!

Emekliye 8 bin lira bayram ikramiyesi!

Emekliye 8 bin lira bayram ikramiyesi!

500 liraya yaklaştı, talepte gram azalma yok!

500 liraya yaklaştı, talepte gram azalma yok!

Bakan Şimşek, 'Süpriz olmasın' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek, 'Süpriz olmasın' diyerek duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.