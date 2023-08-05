Hem altın hem dolar! Dev kurumlar tahminlerini peş peşe açıkladı: “3 liralık 5 liralık düşüşlere bakmayın…”

Altın fiyatları ve dolar için oldukça önemli verilerin açıklandığı bir hafta geride kaldı. Yurt içinde enflasyon yurt dışında ise Euro Bölgesi enflasyon ve büyüme, ABD’de tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz kararı takip edildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in ABD'nin uzun vadeli kredi notunu sürpriz şekilde düşürmesi ise piyasaları etkileyen ana unsur oldu. Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürürken görünümü negatif izlemeden durağana çevirdi.

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Dün ise Tarım Dışı İstihdam Raporu açıklandı. Herkesin dikkatini verdiği istihdam değişimi beklenti altında geldi ve 187 bin olarak duyuruldu. Bununla birlikte bir önceki Haziran ayına ait veri de 209 binden 185 bine revize edildi. Yan verilerden işsizlik oranı yüzde 3.5, ortalama saatlik kazançlar ise aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 4.4 olarak geldi.

Ekonomistler veri sonrası yaptığı değerlendirmesinde, “Veri ABD Merkez Bankası Fed’in üzerindeki baskıyı azaltabilirken, İşsizlik Oranı ve Saatlik Kazançların halen olumlu olması piyasadaki dolar aleyhine fiyatlamaları çok uzun süreli tutmayabilir. Gelecek hafta FOMC üyelerinin açıklamalarını ve enflasyon verisini izleyerek Fed’in Eylül hamlesini tahmin etmeye çalışacağız. Ağustos sonu Jackson Hole toplantısını da unutmamak gerekir” şeklinde açıklamada bulundu.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

İstihdam değişimindeki gevşeme ile birlikte dolar endeksinde güçlü satışlar görüldü. Euro/dolar paritesi 1.10’un üzerine çıkarken ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.2’den yüzde 4.10’a geriledi. Hafta içinde adım adım 1929 dolara kadar çekilen ons altın 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından yükseldi ve şu sıralar 1944 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yurt içi piyasalarda haftasonu serbest piyasada dolar/TL kuru 26,91 TL, euro/TL 29,66 TL’den değerleniyor. Gram altın fiyatı 1681 TL, çeyrek altın 2,839 TL ve Cumhuriyet altını da 11,503 TL’de seviyesinden ekranlara yansıyor.

Piyasalarda tüm bu gelişmeler yaşanırken hem ons altın hem gram altın için tahminler peş peşe geldi. HSBC, Deutsche Bank ve Standard Chartered da dolar/TL kuru için beklentilerini paylaştı.

3 BÜYÜK KURUMDAN PEŞ PEŞE DOLAR TAHMİNİ

HSBC, dolar/TL için beklentilerini yukarı yönlü revize etti. HSBC'nin konu ile ilgili raporuna göre dolar/TL beklentisi, 2023 yılı üçüncü çeyrek için 26,50'den 28'e, dördüncü çeyrek için 27'den 29'a, 2024 yılı ilk çeyrek için 27'den 31'e ve ikinci çeyrek için 27'den 32 TL’ye çıkarıldı.

HSBC, ticaret dengesinde iyileşme olmaması ve enflasyonda yukarı yönlü sürprizlerin, TL'nin yakın zamandaki istikrarı için risk teşkil ettiğini belirtti.

Alman Deutsche Bank analistleri ise dolar/TL için tahminlerini 2023 yılı sonu için 27’den 32’ye yükseltti. Banka, kurun 2024 sonunda ise 35 TL’ye yükselmesini bekliyor. Analistler fiyat artışlarına ve “politika yapıcıların enflasyonu daha sürdürülebilir bir patikaya döndürmede karşılaştıkları zorluklara” işaret etti.

Standard Chartered da yayımladığı raporda dolar/TL tahminlerini önceden paylaştığından daha yüksek seviyelere revize etti. 2024 yılı için dolar/TL tahminini 30 seviyesinden 40 seviyesine çıkardı ve 2025 yılı için tahminlerini 55 TL seviyesine kadar yükseltti. 2023 yılı için ise dolar/TL paritesinin 28 TL’de sabit kalacağını öngörürken, 2027 yılına yönelik beklentilerini üç haneli seviyelere yakın bir şekilde 95 TL olarak açıkladı.

ONS ALTIN İÇİN O SEVİYEYİ İŞARET

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya ise ons altın için yağtığı değerlendirmesinde, “Enflasyonun düştüğünü görürsek Fed’in bir sonraki toplantıda faiz artırımına gitmeyeceğini düşünüyorum. Altın fiyatları yakın vadede menzile bağlı olabilir. Ancak eninde sonunda 2.000 doların üzerine çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

“Gram altında 3 liralık 5 liralık düşüşlere bakmayın” diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, “Ons altın ne olursa olsun dolar yukarı çıkacak. Burada gram altında yeni hedefler görmeye devam edeceğiz. Geri çekilmeler tamamen bir alım fırsatı olur. Bunun dışında gram tarafında herhangi bir sorun görmüyorum. Beklentimiz yıl sonuna kadar yukarı yönlü devam ediyor” şeklinde yorumda bulundu.



