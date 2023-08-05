FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hem altın hem dolar! Dev kurumlar tahminlerini peş peşe açıkladı: “3 liralık 5 liralık düşüşlere bakmayın…”

Hem altın hem dolar! Dev kurumlar tahminlerini peş peşe açıkladı: “3 liralık 5 liralık düşüşlere bakmayın…”

05.08.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve dolar/TL kuru için yatırımcılar yönün ne olacağını merak ediyor. Bu kapsamda ons altın ve gram altın için uzmanlar yeni seviyeleri açıklayarak yıl sonu tahminlerini paylaştı. HSBS, Deutsche Bank ve Standard Chartered ise Dolar/TL kuru tahminlerini revize etti. İşte Kapalıçarşı verileri ile 5 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları ve canlı döviz kurları ekranı…

Hem altın hem dolar! Dev kurumlar tahminlerini peş peşe açıkladı: “3 liralık 5 liralık düşüşlere bakmayın…”

Altın fiyatları ve dolar için oldukça önemli verilerin açıklandığı bir hafta geride kaldı. Yurt içinde enflasyon yurt dışında ise Euro Bölgesi enflasyon ve büyüme, ABD’de tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz kararı takip edildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in ABD'nin uzun vadeli kredi notunu sürpriz şekilde düşürmesi ise piyasaları etkileyen ana unsur oldu. Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürürken görünümü negatif izlemeden durağana çevirdi.

MYNET FİNANS

Dün ise Tarım Dışı İstihdam Raporu açıklandı. Herkesin dikkatini verdiği istihdam değişimi beklenti altında geldi ve 187 bin olarak duyuruldu. Bununla birlikte bir önceki Haziran ayına ait veri de 209 binden 185 bine revize edildi. Yan verilerden işsizlik oranı yüzde 3.5, ortalama saatlik kazançlar ise aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 4.4 olarak geldi.

DOLAR (1)

Ekonomistler veri sonrası yaptığı değerlendirmesinde, “Veri ABD Merkez Bankası Fed’in üzerindeki baskıyı azaltabilirken, İşsizlik Oranı ve Saatlik Kazançların halen olumlu olması piyasadaki dolar aleyhine fiyatlamaları çok uzun süreli tutmayabilir. Gelecek hafta FOMC üyelerinin açıklamalarını ve enflasyon verisini izleyerek Fed’in Eylül hamlesini tahmin etmeye çalışacağız. Ağustos sonu Jackson Hole toplantısını da unutmamak gerekir” şeklinde açıklamada bulundu.

DOLAR (36)

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

İstihdam değişimindeki gevşeme ile birlikte dolar endeksinde güçlü satışlar görüldü. Euro/dolar paritesi 1.10’un üzerine çıkarken ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.2’den yüzde 4.10’a geriledi. Hafta içinde adım adım 1929 dolara kadar çekilen ons altın 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından yükseldi ve şu sıralar 1944 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yurt içi piyasalarda haftasonu serbest piyasada dolar/TL kuru 26,91 TL, euro/TL 29,66 TL’den değerleniyor. Gram altın fiyatı 1681 TL, çeyrek altın 2,839 TL ve Cumhuriyet altını da 11,503 TL’de seviyesinden ekranlara yansıyor.
Piyasalarda tüm bu gelişmeler yaşanırken hem ons altın hem gram altın için tahminler peş peşe geldi. HSBC, Deutsche Bank ve Standard Chartered da dolar/TL kuru için beklentilerini paylaştı.

ALTIN

PİYASA DOLAR

3 BÜYÜK KURUMDAN PEŞ PEŞE DOLAR TAHMİNİ

HSBC, dolar/TL için beklentilerini yukarı yönlü revize etti. HSBC'nin konu ile ilgili raporuna göre dolar/TL beklentisi, 2023 yılı üçüncü çeyrek için 26,50'den 28'e, dördüncü çeyrek için 27'den 29'a, 2024 yılı ilk çeyrek için 27'den 31'e ve ikinci çeyrek için 27'den 32 TL’ye çıkarıldı.

DOLAR (24)

HSBC, ticaret dengesinde iyileşme olmaması ve enflasyonda yukarı yönlü sürprizlerin, TL'nin yakın zamandaki istikrarı için risk teşkil ettiğini belirtti.
Alman Deutsche Bank analistleri ise dolar/TL için tahminlerini 2023 yılı sonu için 27’den 32’ye yükseltti. Banka, kurun 2024 sonunda ise 35 TL’ye yükselmesini bekliyor. Analistler fiyat artışlarına ve “politika yapıcıların enflasyonu daha sürdürülebilir bir patikaya döndürmede karşılaştıkları zorluklara” işaret etti.

DOLAR (13)

Standard Chartered da yayımladığı raporda dolar/TL tahminlerini önceden paylaştığından daha yüksek seviyelere revize etti. 2024 yılı için dolar/TL tahminini 30 seviyesinden 40 seviyesine çıkardı ve 2025 yılı için tahminlerini 55 TL seviyesine kadar yükseltti. 2023 yılı için ise dolar/TL paritesinin 28 TL’de sabit kalacağını öngörürken, 2027 yılına yönelik beklentilerini üç haneli seviyelere yakın bir şekilde 95 TL olarak açıkladı.

ONS ALTIN (21)

ONS ALTIN İÇİN O SEVİYEYİ İŞARET

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya ise ons altın için yağtığı değerlendirmesinde, “Enflasyonun düştüğünü görürsek Fed’in bir sonraki toplantıda faiz artırımına gitmeyeceğini düşünüyorum. Altın fiyatları yakın vadede menzile bağlı olabilir. Ancak eninde sonunda 2.000 doların üzerine çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN (22)

GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

“Gram altında 3 liralık 5 liralık düşüşlere bakmayın” diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, “Ons altın ne olursa olsun dolar yukarı çıkacak. Burada gram altında yeni hedefler görmeye devam edeceğiz. Geri çekilmeler tamamen bir alım fırsatı olur. Bunun dışında gram tarafında herhangi bir sorun görmüyorum. Beklentimiz yıl sonuna kadar yukarı yönlü devam ediyor” şeklinde yorumda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları için çifte rekor tahminiAltın fiyatları için çifte rekor tahmini
Bir ayda 3.448 lira artışla 38.828 liraya yükseldiBir ayda 3.448 lira artışla 38.828 liraya yükseldi
Bir zam da kasko ve trafik sigortasınaBir zam da kasko ve trafik sigortasına
Anahtar Kelimeler:
Altın dolar

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.