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Hem benzin hem motorin! Yola çıkacaklar depoyu doldurmak için bekleyin! Akaryakıta bayramda çifte indirim… (20 Nisan Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı)

20.04.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibinin Ramazan Bayramı öncesinde yakın takibinde bulunurken son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre bu gece yarısı hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları için indirim geleceği öğrenildi. Peki 20 Nisan 2023 Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt pompa fiyatları…

Hem benzin hem motorin! Yola çıkacaklar depoyu doldurmak için bekleyin! Akaryakıta bayramda çifte indirim… (20 Nisan Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Ramazanın son gününde araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi. Özellikle Ramazan Bayramı öncesi yola çıkacaklar ‘Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim zam var mı?’ sorusuna yanıt ararken beklenen haber geldi. Benzin litre fiyatı ve motorin (mazot) fiyatları bu gece yarısı değişiyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları ile haberin detayları…

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SON DAKİKA: MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM

Benzin fiyatı son olarak 5 Nisan’da 1,12 TL artmıştı. Ancak bu gece yarısından itibaren benzin grubunda 1.21 TL indirim yapılacağı belirtildi. 11 Nisan’da 67 kuruş zamlanan mazot fiyatı ise bu gece 91 kuruş gerileyecek.

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PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Dün 84,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 82 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 78 dolardan alıcı buluyor. Fiyatlardaki düşüşte, ABD dolarının faiz artırımı beklentileriyle güçlenmesi ile ABD ve Çin'den gelen son ekonomik verilerin talepteki toparlanma beklentilerini karşılamaması etkili oluyor.

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İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 22,45 TL
Motorin: 21,08 TL
LPG (Otogaz): 10,32 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 22,82 TL
Motorin: 21,42 TL
LPG (Otogaz): 10,64 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 22,80 TL
Motorin: 21,50 TL
LPG (Otogaz): 10,39 TL

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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