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Hem göze hem de damağa hitap ediyor! Markette kilosu 520 TL'den satılıyor

Evlerde yapılan poğaça ve böreklerin üzerine tutam tutam dökülen çörek otu en kıraç arazide bile yetişiyor. Hem göze hem damağa hitap eden çörek otu tarladan toplanıp raflara girdiğinde yakaladığı satış rakamları da ayrıca dikkat çekiyor.

Hem göze hem de damağa hitap ediyor! Markette kilosu 520 TL'den satılıyor
Cansu Çamcı

İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve tarımsal girdi maliyetlerindeki artış, çiftçileri alternatif ürünlere yöneltiyor. Özellikle suya erişimin sınırlı olduğu kıraç bölgelerde, kuraklığa dayanıklı ve daha az maliyetle yetiştirilebilen ürünler öne çıkıyor. Geleneksel tarıma alternatif olarak değerlendirilen ve şifalı özellikleriyle de bilinen bu bitki, üreticiler için yeni bir umut haline geliyor.

ÇÖREK OTU EN KIRAÇ ARAZİDE BİLE YETİŞİYOR

Çörek otu dayanıklı yapısı ve düşük bakım gereksinimiyle öne çıkarken evlerde tutam tutam döküldüğü börekleri ve çörekleri hem göze hem de damağa hitap ettiriyor. Tarladan toplanıp raflara girdiğinde yakaladığı satış rakamları da ayrıca dikkat çekiyor.

Nefes'te yer alan habere göre; Geleneksel tarıma kıyasla çok daha az suyla yetişebilmesi, çörek otunu kuraklık riski taşıyan bölgelerde ideal bir alternatif haline getiriyor. Yine de bitkinin tamamen bakımsız veya gübresiz verim vereceği düşünülmemeli.

Yüksek rekolte elde etmek için doğru ekim zamanı, iklim şartları ve uygun toprak hazırlığı kritik önem taşıyor.

KİLOSU 520 TL'YE KADAR ULAŞIYOR

Çörek otu, piyasada kalitesine, markasına ve satış noktasına göre oldukça yüksek rakamlardan alıcı buluyor. Perakende satışlarda çörek otunun kilogram fiyatı 200 TL'den başlayıp 520 TL'ye kadar tırmanabiliyor.

Ancak uzmanlar, market raflarındaki bu perakende fiyatının doğrudan çiftçinin cebine giren net tutarı yansıtmadığını, üreticinin kazancının toptan alıcılara ve izlenen pazarlama kanalına göre değişkenlik gösterdiğini hatırlatıyor.

Hem göze hem de damağa hitap ediyor! Markette kilosu 520 TL den satılıyor 1

ÇÖREK OTU ÜRETİMİNE GİRMEYİ DÜŞÜNEN ÇİFTÇİLER DİKKAT!

Yapılan saha hesaplamalarına göre; dekardan ortalama 12,25 ila 14 kilogram ürün elde edildiğinde, 10 dekarlık bir araziden toplamda 122,5 ila 140 kilogram çörek otu hasat edilebiliyor. Toptan satışta kilogram fiyatının 200 TL seviyesinde seyretmesi halinde 10 dekarlık arazinin brüt getirisi 24 bin 500 TL ile 28 bin TL arasında gerçekleşiyor. Kilogram fiyatının perakendeye yaklaşarak 500 TL civarından işlem görmesi durumunda ise brüt gelir 61 bin 250 TL ile 70 bin TL seviyesine kadar yükseliyor.

Hem göze hem de damağa hitap ediyor! Markette kilosu 520 TL den satılıyor 2

Çörek otu üretimine girmeyi düşünen çiftçilerin yalnızca yüksek satış fiyatlarına odaklanmaması gerektiği vurgulanıyor. Tohum, işçilik, hasat ve nakliye gibi girdi kalemleri düşülmeden yapılan hesaplar yanıltıcı olabiliyor. Bu nedenle ekim öncesinde bölge toprağının uygunluğu, pazar imkânları ve net üretim maliyetlerinin detaylıca analiz edilmesi öneriliyor.

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